Перезагрузка Hard Reset тсд Motorola Symbol MC3090 / MC3190

При сбоях в программном обеспечении или в железе, может помочь исправить ситуацию перезагрузка устройства, т.е. терминала сбора данных Motorola Symbol моделей MC3090 и MC3190.

Существует 2 вида перезагрузки:

- Warm Boot — Горячая перезагрузка (Soft Reset)

- Cold Boot — Холодная перезагрузка (Hard Reset)

При "горячей" все настройки исчезнуть не должны.

- необходимо обычно когда зависает приложение.

- чтобы сделать "Soft Reset" необходимо одновременно зажать и удерживать кнопки на клавиатуре - "7" "9" и "Power", до тех пор пока не произойдет перезагрузка

При "холодной" все настройки и установки "слетают".

- необходимо обычно когда виснет все устройство или калибровка сенсора, или при любых других сбоях

- чтобы сделать "Soft Reset" необходимо одновременно зажать и удерживать кнопки на клавиатуре - "1" "9" и "Power", до тех пор пока не произойдет перезагрузка