Разборка терминала ТСД CipherLab 8300 / 8310 / 8370 / 8330

Представляем вашему вниманию подробную инструкцию с фото поэтапной разборки терминала сбора данных CipherLab 8300 и других схожих серий 8310 / 8370 / 8330.

Также представлена простая диагностика неисправностей и ремонт CipherLab 8300.

Итак начнем. Берем терминал, переворачиваем и вынимаем аккумулятор терминала.

Далее при помощи обычной крестовой отвертки выкручиваем винтики по периметру на задней части корпуса, как это показано на фото ниже.

Далее отключаем шлейф динамика от разъема на плате.

Для дальнейшей разборки необходимо извлечь плату памяти cipher lab 8300. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не погнуть многочисленные контакты. Постепенно приподнимая то одну сторону, то другую сторону платы.

На следующем этапе отклеиваем защитную гарантийную наклейку и отключаем коннектор шлейфа разъема питания и зарядки терминала сбора данных.

После чего можно извлечь материнскую плату ТСД, для этого нужно выкрутить несколько винтиков.

Приподнимая плату и под определенным углом подтаскиваем плату "вверх", вытаскиваем ее вдоль терминала.

Но главное не перестараться, потому что материнская плата соединена с платой клавиатуры шлейфом.

Приподнимаем материнскую плату cipherlab 8300 ТСД и аккуратно отщелкиваем разъем шлейфа.

На следующем этапе можно извлечь дисплей CipherLab 8300 для его замены в случае вовреждения или отказа в работе.

Отщелкнув разъем шлейфа дисплея от платы, вынули шлейф.

После по периметру отщелкиваем пластиковую рамку.

Для того, чтобы заменить шлейф или сам модуль сканирования лазерный в CipherLab 8300, необходимо вынуть его из пластикового корпуса, выкрутив несколько винтиков, как показано на фото ниже.

И отщелкиваем шлейф сканирующего модуля от платы.

Если необходимо заменить межплатный шлейф, который отвечает за связь и работу между материнской платой и клавиатурой, то просто напросто вынимаем его и меняем на новый.

На самом последнем этапе разборки терминала можно извлечь плату клавиатуры и кнопки клавиатуры.

Выкрутив несколько винтиков из платы как показано на фото ниже.

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