Разборка терминала сбора данных Datalogic PSC Falcon 4420 / 4410

Мы рады представить Вам очередную полезную статью по ремонту ТСД.

В этой статье мы описали этапы разборки терминала сбора данных Datalogic PSC Falcon 4420 / 4410 с многочисленными фото.

Модель старенькая уже, но вполне шустрая рабочая "лошадка". Поэтому существует необходимость в ремонте данного ТСД.

В ТСД Falcon 4420 мы встречали 2 модификации дисплейных модулей - отличие в расположение шлейфов дисплея и сенсора, но разборка схожа.

Начнем разборку... как всегда для начала нужно снять крышку АКБ и вынуть аккумулятор.

Далее по периметру на задней части корпуса нужно выкрутить винтики, как это показано на фото ниже.

При помощи вскрывателя, аккуратно по перитметру расщепите корпус.

Сильно не тяните части корпуса, чтобы не повредить 2 шлейфа, которые связвают шлейф сканирующего модуля и плату курка триггера.

Далее необходимо отсоединить шлейф сканирующего модуля Falcon 4420 и шлейф курка триггера от материнской платы.

Для дальнейшей разборки ТСД и извлечения материнской платы Falcon 4420, нужно выкрутить винты на платах, как показано на фото ниже.

Поддев вскрывателем лопаткой плату, аккуратно приподнимаем и отделяем материнскую плату.

На следующем шаге можно извлечь дисплейный модуль Falcon 4420 из рамки и произвести его замену на новый дисплей или тачскрин, выкрутив несколько винтиков из металлической рамки.

Далее необходимо аккуратно отщелкнуть разъем матрицы, разъем подсветки матрицы и разъем сенсора от вспомогательной платы дисплейного модуля.

В следствии разборки на следующем этапе можно извлечь плату клавиатуры Falcon 4420 и кнопки клавиатуры Falcon 4420 для последующего ремонта и замены.

По сути своей ТСД разобран.

Теперь настала пора второй части терминала PSC Falcon 4420 - на ней расположен сканирующий лазерный модуль и плата кнопки триггера с динамиком Falcon 4420.

Для извлечения и замены сканирующего модуля Falcon 4420, который крепится к пластиковой рамке, нужно выкрутить 4 винтика и рамки.

А для замены кнопки курка триггера, выкручиваем 3 винтика из платы курка.

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