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запчасти и комплектующие для ремонта автосканеров Launch / Autel / Autoboss / Carmanscan / G-scan / Carman

запчасти и комплектующие для ремонта автосканеров Launch / Autel / Autoboss / Carmanscan / G-scan / Carman

Вы можете купить у нас сенсорные экраны для автосканеров - мультимарочных диагностических сканеров, которые необходимы для диагностики автомобилей.

В частности осуществляем поставки тачскринов и дисплеев для мультимарочных автомобильных сканеров Launch X431 и Carman, Autel и Autoboss.

Помимо каталога на нашем сайте ELLK.ru, мы также можем подобрать запчасти по вашему запросу (указав наименование оборудования, описание и размеры запчасти, а также фото на e-mail - shop@ellk.ru)

У нас представленны запчасти и комплектующие для мультимарочных и дилерских сканеров, такие марки как:

- Launch / Autel / Autoboss / Bosch / Carmanscan / Delphi / F-CAR / G-scan / Hanatech / Hella-Gutmann / ScanDoc / Scantronic / АceLab / Барс / НПП "НТС" / Сканматик / GUTMANN / HANATECH / NEXTECH CARMAN / Texa Axone / MaxiSYS и конечно другие марки и модификации
 

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Дисплей (жк экран) + тачскрин для автосканера Autoboss V30
Дисплей (жк экран) + тачскрин для автосканера Autoboss V30
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30. В комплекте с дисплеем идет тачскрин. ..
8 500 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей (жк экран) для автосканера Autoboss V30
Дисплей (жк экран) для автосканера Autoboss V30
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30. ..
7 000 руб.
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Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Diagun
Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Diagun
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Diagun. ..
2 000 руб.
От 5 и более по 1800 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Diagun II / III
Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Diagun II / III
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Diagun II / III. ..
2 000 руб.
От 3 и более по 1800 руб.
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Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Solo
Дисплей (жк экран) для автосканера Launch x431 Solo
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Solo. ..
2 000 руб.
От 3 и более по 1800 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Diagun
Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Diagun
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Diagun разных поколений ..
3 000 руб.
От 3 и более по 2700 руб.
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Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Diagun II / III
Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Diagun II / III
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Diagun II / III разных поколений ..
3 000 руб.
От 3 и более по 2800 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Solo
Дисплей (жк экран) с тачскрином для автосканера Launch x431 Solo
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное дисплей для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Launch X431 Solo разных поколений ..
3 000 руб.
От 3 и более по 2800 руб.
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Дисплей для автосканера Autel MaxiDAS DS708 - LCD экран
Дисплей для автосканера Autel MaxiDAS DS708 - LCD экран
Наличие: Есть в наличии
AT070TN83 V.1 ..
4 000 руб.
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Дисплей для мультимарочного сканера Carman AUTO-I 700 / i700 - жк экран
Дисплей для мультимарочного сканера Carman AUTO-I 700 / i700 - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Carman AUTO-I 700 является профессиональным диагностическим аппаратом последнего поколения на базе мощного двухядерного процессора Cortex. Снабжен дисплеем 7 дюймов и сенсорным экраном - тачскрином. Мы поставляем жидкоскристаллические экраны zj070na-01p для ремонта автоскан..
4 500 руб.
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Дисплей для установки заправки автомобильных кондиционеров Brain Bee 8500 - lcd экран
Дисплей для установки заправки автомобильных кондиционеров Brain Bee 8500 - lcd экран
Наличие: Есть в наличии
Установка - Brain Bee Модель - 8500 Экран - 4,3 дюйма Brain Bee Spa, via Quasimodo 4/a - 43126 PARMA Матрица дисплея для восстановления изображения экрана управления оборудования ..
3 000 руб.
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Дисплей с тачскрином для установки заправки автомобильных кондиционеров Brain Bee 8500 - LCD модуль
Дисплей с тачскрином для установки заправки автомобильных кондиционеров Brain Bee 8500 - LCD модуль
Наличие: Есть в наличии
Установка - Brain Bee Модель - 8500 Экран - 4,3 дюйма Brain Bee Spa, via Quasimodo 4/a - 43126 PARMA Матрица дисплея для восстановления изображения экрана управления оборудования в сборе с тачскрином управления. ..
4 500 руб.
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Тачскрин (touch screen) для автосканера Autel MaxiDAS DS708 - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для автосканера Autel MaxiDAS DS708 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
сенсорное стекло для Автосканера MaxiDAS DS708 - устройство от компании Autel с дилерскими возможностями. Сканер представляет собой планшетный компьютер 1644*1022 ..
3 000 руб.
Отзывов: 1
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Тачскрин (touch screen) для автосканера Autoboss V30 - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для автосканера Autoboss V30 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30, который позволяет проводить диагностику электронных систем управления автомобилей. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
2 800 руб.
От 3 и более по 2600 руб.
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Тачскрин (touch screen) для автосканера Autoboss V30 Elite - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для автосканера Autoboss V30 Elite - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорное стекло для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30 Elite, который позволяет проводить диагностику электронных систем управления автомобилей. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
3 000 руб.
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