Вы можете купить у нас сенсорные экраны для автосканеров - мультимарочных диагностических сканеров, которые необходимы для диагностики автомобилей.

В частности осуществляем поставки тачскринов и дисплеев для мультимарочных автомобильных сканеров Launch X431 и Carman, Autel и Autoboss.

Помимо каталога на нашем сайте ELLK.ru, мы также можем подобрать запчасти по вашему запросу (указав наименование оборудования, описание и размеры запчасти, а также фото на e-mail - shop@ellk.ru)

У нас представленны запчасти и комплектующие для мультимарочных и дилерских сканеров, такие марки как:

- Launch / Autel / Autoboss / Bosch / Carmanscan / Delphi / F-CAR / G-scan / Hanatech / Hella-Gutmann / ScanDoc / Scantronic / АceLab / Барс / НПП "НТС" / Сканматик / GUTMANN / HANATECH / NEXTECH CARMAN / Texa Axone / MaxiSYS и конечно другие марки и модификации

