Carman AUTO-I 700 является профессиональным диагностическим аппаратом последнего поколения на базе мощного двухядерного процессора Cortex.
Снабжен дисплеем 7 дюймов и сенсорным экраном - тачскрином.
Мы поставляем жидкоскристаллические экраны zj070na-01p для ремонта автоскан..
Установка - Brain Bee
Модель - 8500
Экран - 4,3 дюйма
Brain Bee Spa, via Quasimodo 4/a - 43126 PARMA
Матрица дисплея для восстановления изображения экрана управления оборудования в сборе с тачскрином управления.
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Оригинальное сенсорное стекло для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30, который позволяет проводить диагностику электронных систем управления автомобилей.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки.
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Сенсорное стекло для ремонта мультимарочного автомобильного сканера Autoboss V30 Elite, который позволяет проводить диагностику электронных систем управления автомобилей.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки.
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