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Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Motorola » Motorola Symbol MC3090

Комплектующие для Motorola Symbol MC3090

Комплектующие для Motorola Symbol MC3090

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС3090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как:

- тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы

позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой.

Учитывая быструю доставку от 1 дня по всей России, Казахстану и Белоруссии, Ваш склад, магазин и Вы не потеряете ни время ни деньги.

Все комплектующие для Motorola MC3090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.

Также мы реализуем рабочие Б/У терминалы сбора данных Motorola MC3090 для тех случаев, когда нужно поменять полностью устройство или же дополнить для ускорения работы компании. Они находятся в другом разделе на сайте.

У нас есть подробная статья инструкция с фото и видео по разборке данного ТСД тут - "Разборка и ремонт ТСД Motorola Symbol МС3090 / МС3190"

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Аккумулятор 82-127909-02 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея усиленная 4800mAh - Оригинал
Аккумулятор 82-127909-02 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея усиленная 4800mAh - Оригинал
Наличие: Есть в наличии
Оригинальная аккумуляторная батарея стандартной емкости 4800mAh для ТСД Motorola Symbol модели MC3090 всех модификаций: - MC3090 - MC3090G - MC3090S - MC3090z Парт-номер: 82-127909-02 Rev B / Li-ion 3.7v 4800mah/17.8Wh / BTRY-MC31KAB02 Также п..
4 400 руб.
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Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал
Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал
Наличие: Есть в наличии
Оригинальная аккумуляторная батарея стандартной емкости 2740mAh для ТСД Motorola Symbol модели MC3090 всех модификаций: - MC3090 - MC3090G - MC3090S - MC3090z Парт-номер: 82-127912-01 Rev B / Li-ion 3.7v 2740mah/10.1Wh Также подходит для: MC3000, M..
3 500 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - LQ30B7DD01 цветной
Дисплей для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - LQ30B7DD01 цветной
Наличие: Есть в наличии
Дисплей LCD цветной для терминала сбора данных МС3090 всех модификаций подходит для: MC3000, MC3070, MC3090, MC3090G, MC3090S, MC3090z парт номер: LQ30B7DD01 ..
4 500 руб.
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Корпус сканирующей головки Motorola Symbol MC3090-R
Корпус сканирующей головки Motorola Symbol MC3090-R
Наличие: Есть в наличии
Для моделей с поворотной сканирующей головкой. Партномера—аналоги: 9821-161141-22, 8710-050030-00 Оригинальное название корпуса: Laser scanner housing made to fit Motorola Symbol MC3000® series; scan engine NOT included OEM Верхняя часть сканирующего модуля для терминалов данных МС309..
1 400 руб.
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Материнская плата для Motorola Symbol MC3090R (модели с поворотной головкой) - Refresh Mainboard
Материнская плата для Motorola Symbol MC3090R (модели с поворотной головкой) - Refresh Mainboard
Наличие: Есть в наличии
Материнская плата для ремонта терминала сбора данных ТСД Motorola Symbol модификации MC3090R - модели, которые с поворотной сканирующей головкой.  WiFi. Надписи на задней стороне платы: MC3000 REFRESH MAINBOARD  Rev: 1.2 UMT: 2MV 94V-0 05-01 H 3 Может подход..
5 500 руб.
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Материнская плата для Motorola Symbol MC3090S (модели с рукояткой) - Refresh Mainboard
Материнская плата для Motorola Symbol MC3090S (модели с рукояткой) - Refresh Mainboard
Наличие: Есть в наличии
Материнская плата для ремонта терминала сбора данных ТСД Motorola Symbol модификации MC3090S - модели, которые с пистолетной рукояткой. Под разные сканирующие модули. WiFi. Надписи на задней стороне платы: MC3000 REFRESH MAINBOARD  Rev: 1.2 UMT: 2MV 94V-0 17-01 H 3 ..
5 500 руб.
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Межплатный шлейф между материнской платой и платой питания для Motorola Symbol MC3090 всех модификаций
Межплатный шлейф между материнской платой и платой питания для Motorola Symbol MC3090 всех модификаций
Наличие: Есть в наличии
Межплтаный основной шлейф имеет парт-номер MP_54-271561-01_v2.1 Данный шлейф предназначен для ремонта ТСД Motorola Symbol модификаций MC3090 / MC30xx / MC3000 и другие. Он располагается и связывает две основные платы терминала - материнскую плату и плату питания ТСД.  ..
1 400 руб.
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Плата WiFi модуль для Motorola Symbol MC3090 всех модификаций
Плата WiFi модуль для Motorola Symbol MC3090 всех модификаций
Наличие: Есть в наличии
WiFi радио-модуль (модуль беспроводной сети, адаптер) для терминала сбора данных Motorola Symbol MC30xx Надписи на плате: P/N: 21-21160-11 SH TYPE: 21-21160 Модуль беспроводной связи подходит для следующих модификаций терминалов: MC3000R-LC28S00G-E MC3000R-LC28S00GER MC3000R-LC38S..
3 900 руб.
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Плата питания для Motorola Symbol MC3090 - разных модификаций - PHASE III Power Board
Плата питания для Motorola Symbol MC3090 - разных модификаций - PHASE III Power Board
Наличие: Есть в наличии
Плата питания PHASE III для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3090 различных модификаций. P/N: 01-071961-01 REV: 3.0 Плата питания подходит для следующих модификаций терминалов: MC3000R-LC28S00G-E MC3000R-LC28S00GER MC3000R-LC38S00G-E MC3000R-LC38S00GER MC3000R-LC48S00G-E MC3000R-..
5 500 руб.
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Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC3090
Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC3090
Наличие: Есть в наличии
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC3090 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать. Парт-номер: 20-68950-01 Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-950-I300R ..
2 500 руб.
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Сканирующий модуль 2d SE4400 для Motorola Symbol MC3090 - полностью в сборе
Сканирующий модуль 2d SE4400 для Motorola Symbol MC3090 - полностью в сборе
Наличие: Есть в наличии
Лазерный модуль SE4400 2D для ремонта терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC3090 в случае отказа в работе считывающего модуля. Данный модуль идет полностью в сборе с корпусом пластиковым, подствекой и шлейфом!! Сканирующая головка motorola SE-4400 маркируется как 20-77130-03, 20..
5 200 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090 - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090 всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. Сенсорная панель для..
1 900 руб.
От 5 и более по 1500 руб.
Отзывов: 1
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090-G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090-G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090-G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
1 900 руб.
От 5 и более по 1500 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090-Z RFID - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3090-Z RFID - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090-Z RFID всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
1 900 руб.
От 5 и более по 1500 руб.
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Шлейф сканирующего модуля SE950 для Motorola Symbol MC3090
Шлейф сканирующего модуля SE950 для Motorola Symbol MC3090
Наличие: Есть в наличии
Шлейф кабель предназначен для ремонта терминалов Motorola Symbol MC3090 со сканирующем модулем SE950 с поворотной головкой. Имеет парт-номер 54-271716-02. Замена не составляет труда. Шлейфы оригинальные и проверенные! ..
1 100 руб.
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