ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС3090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как:

- тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы

позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой.

Учитывая быструю доставку от 1 дня по всей России, Казахстану и Белоруссии, Ваш склад, магазин и Вы не потеряете ни время ни деньги.

Все комплектующие для Motorola MC3090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.

Также мы реализуем рабочие Б/У терминалы сбора данных Motorola MC3090 для тех случаев, когда нужно поменять полностью устройство или же дополнить для ускорения работы компании. Они находятся в другом разделе на сайте.

У нас есть подробная статья инструкция с фото и видео по разборке данного ТСД тут - "Разборка и ремонт ТСД Motorola Symbol МС3090 / МС3190"