ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС3090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как:
позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой.
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Все комплектующие для Motorola MC3090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.
Также мы реализуем рабочие Б/У терминалы сбора данных Motorola MC3090 для тех случаев, когда нужно поменять полностью устройство или же дополнить для ускорения работы компании. Они находятся в другом разделе на сайте.
Оригинальная аккумуляторная батарея стандартной емкости 2740mAh для ТСД Motorola Symbol модели MC3090 всех модификаций:
- MC3090
- MC3090G
- MC3090S
- MC3090z
Парт-номер: 82-127912-01 Rev B / Li-ion 3.7v 2740mah/10.1Wh
Также подходит для: MC3000, M..
Для моделей с поворотной сканирующей головкой.
Партномера—аналоги: 9821-161141-22, 8710-050030-00
Оригинальное название корпуса: Laser scanner housing made to fit Motorola Symbol MC3000® series; scan engine NOT included OEM
Верхняя часть сканирующего модуля для терминалов данных МС309..
Материнская плата для ремонта терминала сбора данных ТСД Motorola Symbol модификации MC3090R - модели, которые с поворотной сканирующей головкой. WiFi.
Надписи на задней стороне платы:
MC3000 REFRESH MAINBOARD
Rev: 1.2
UMT: 2MV 94V-0
05-01 H 3
Может подход..
Материнская плата для ремонта терминала сбора данных ТСД Motorola Symbol модификации MC3090S - модели, которые с пистолетной рукояткой. Под разные сканирующие модули. WiFi.
Надписи на задней стороне платы:
MC3000 REFRESH MAINBOARD
Rev: 1.2
UMT: 2MV 94V-0
17-01 H 3
..
Межплтаный основной шлейф имеет парт-номер MP_54-271561-01_v2.1
Данный шлейф предназначен для ремонта ТСД Motorola Symbol модификаций MC3090 / MC30xx / MC3000 и другие.
Он располагается и связывает две основные платы терминала - материнскую плату и плату питания ТСД.
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WiFi радио-модуль (модуль беспроводной сети, адаптер) для терминала сбора данных Motorola Symbol MC30xx
Надписи на плате:
P/N: 21-21160-11 SH
TYPE: 21-21160
Модуль беспроводной связи подходит для следующих модификаций терминалов: MC3000R-LC28S00G-E MC3000R-LC28S00GER MC3000R-LC38S..
Плата питания PHASE III для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3090 различных модификаций.
P/N: 01-071961-01 REV: 3.0
Плата питания подходит для следующих модификаций терминалов: MC3000R-LC28S00G-E MC3000R-LC28S00GER MC3000R-LC38S00G-E MC3000R-LC38S00GER MC3000R-LC48S00G-E MC3000R-..
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC3090 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать.
Парт-номер: 20-68950-01
Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-950-I300R
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Лазерный модуль SE4400 2D для ремонта терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC3090 в случае отказа в работе считывающего модуля.
Данный модуль идет полностью в сборе с корпусом пластиковым, подствекой и шлейфом!!
Сканирующая головка motorola SE-4400 маркируется как 20-77130-03, 20..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090 всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки.
Сенсорная панель для..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090-G всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки.
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Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3090-Z RFID всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки.
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Шлейф кабель предназначен для ремонта терминалов Motorola Symbol MC3090 со сканирующем модулем SE950 с поворотной головкой. Имеет парт-номер 54-271716-02.
Замена не составляет труда. Шлейфы оригинальные и проверенные!
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