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Разборка терминала сбора данных ТСД Datalogic Skorpio X3

Разборка терминала сбора данных ТСД Datalogic Skorpio X3

Разборка терминала сбора данных ТСД Datalogic Skorpio X3

Подробная инструкция по разборке и диагностики неисправностей ТСД Datalogic Skorpio X3 с фото и описанием.

 

Разобрать данный аппарат довольно просто и займет минут 5-10 рабочего времени.

Для начала нужно конечно извлечь аккумулятор.

 

Далее при помощи отвертки Т6 необходимо выкрутить с задней части корпуса 6 винтиков, фиксирующих корпус ТСД skorpio x3.

 

Псоле разбора корпуса необходимо отсоединить шлейф системного разъема от разъема на материнской плате.

 

Далее необходимо отсоединить межплатный шлейф, которые соединяем материнскую плату и плату триггера с microUSB разъемом.

 

Чтобы отремонтировать или заменить сканирующий модуль, для начала необходимо отсоединить шлейф и далее выкрутить 2 винтика крепления лазерной головки от материнской платы.

 

Кстати если повреждена мат плата, то у нас есть в продаже материнские платы для Datalogic Skorpio X3

 

Для того, чтобы заменить дисплей Datalogic Skorpio X3 или тачскрин, нужно выкрутить 2 винтика, фиксирующих металлическую рамку дисплея. 

 

Перевернуть плату с дисплеем боком и аккуратно отсоединить шлейф дисплея от материнской платы!

На этом этапе можно сделать быстрый ремонт терминала с заменой дисплея.

 

Если отказал триггер, т.е. кнопка сканирующего модуля, или поврежден microUSB разъем, то придется менять полность плату, выкрутив 3 винтика. Плата изображена на фото ниже.

Сама плата вот - Плата с разъемом MicroUSB и кнопкой триггера для терминала Datalogic Skorpio X3

 

Для того, чтобы заменить плату кнопок или саму мембрану кнопок - из передней части корпуса нужно выкрутить 2 винтика, как показано на фото ниже. Воспользовавшись лопаткой вскрывателем нужно потдеть накладку и отклеить ее от корпуса.

 

Для извлечения, реомнта и замены платы кнопок Datalogic Skorpio X3, нужно выкрутить 3 винтика, как показано на фото ниже.

 

Очень простой разбор и быстрый. Легко отремонтировать ТСД Datalogic Skorpio X3.

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Разъем - Нижний разъем для терминала Datalogic Skorpio X3 - used

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