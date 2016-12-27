поступление запчастей для ТСД 10.01.2020 Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9090 - LCD экран Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9090 Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID - сенсорное стекло Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC909 .. Читать далее...

поступление на склад ЗИП и новинок от 03.01.2019 03.01.2019 поступление на склад ЗИП и новинок сенсоров / дисплеев: - Тачскрин для геодезического контроллера Trimble TSC2 - сенсорный экран - Дисплей в сборе с тачскрином для синтезатора Korg PA300 - lcd экран - Дисплей для синтезатора Korg PA600 - lcd экран - Тачскрин дл .. Читать далее...

Поступление на склад товаров 18.04.2018 Поступление на склад товаров Запчасти для автосканеров Дисплей для полевого контроллера Javad GNSS Victor - экран Дисплей 6 дюймов - размер 145*88мм - 800x480 пикс - 40pin Тачскрин 153мм на 120мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло Тачскрин 155мм на 105мм - диагональ 187мм - .. Читать далее...

Приемка на складе 08.08.2017 Для тех кто не смог сегодня дозвониться, а особенно для нетерпеливых... сообщаем что сегодня 8 августа весь рабочий день идет приемка товара, на звонки не отвечаем, т.к. физически не сможем. .. Читать далее...