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Поступление новинок запчастей на ТСД и панели оператора - сенсоры / курки - кнопки / дисплеи / терминалы
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Новости

поступление запчастей для ТСД

10.01.2020

Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9090 - LCD экран Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9090 Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID - сенсорное стекло Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC909 ..

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поступление на склад ЗИП и новинок от 03.01.2019

03.01.2019

поступление на склад ЗИП и новинок сенсоров / дисплеев: - Тачскрин для геодезического контроллера Trimble TSC2 - сенсорный экран - Дисплей в сборе с тачскрином для синтезатора Korg PA300 - lcd экран - Дисплей для синтезатора Korg PA600 - lcd экран - Тачскрин дл ..

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Поступление на склад товаров

18.04.2018

Поступление на склад товаров Запчасти для автосканеров Дисплей для полевого контроллера Javad GNSS Victor - экран Дисплей 6 дюймов - размер 145*88мм - 800x480 пикс - 40pin Тачскрин 153мм на 120мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло Тачскрин 155мм на 105мм - диагональ 187мм - ..

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Приемка на складе

08.08.2017

Для тех кто не смог сегодня дозвониться, а особенно для нетерпеливых... сообщаем что сегодня 8 августа весь рабочий день идет приемка товара, на звонки не отвечаем, т.к. физически не сможем. ..

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График работы в праздничные дни

27.12.2016

График работы в праздничные дни Интернет-магазин работает всегда, каждый день, без перерывов - все заказы обрабатываются по мере поступления и очередности !!! Последняя отправка заказов первым классом почты России и курьерской службой EMS в этом году - 29 декабря - Четверг! После НГ о ..

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