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Запчасти для МФУ и принтеров, плоттеров и сканеров, копиров

Запчасти для МФУ и принтеров, плоттеров и сканеров, копиров

Поставляем ряд запчастей, тачскрины для ремонта МФУ / копиров / принтеров / плоттеров / офисной техники различных марок.

Производителей самых распространненых МФУ и станций печати - Xerox  / Canon / Ricoh Aficio / Konica Minolta и многие другие

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Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q009
Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q009
Наличие: Есть в наличии
Данный дисплей применим во многих устройствах ввода / вывода. Графической интерпритации. На панелях оператора, в промышленном оборудовании, на станках и других устройствах различных производителей! Модификация дисплея -  Model SP14Q009 Расположение шлейф - сбоку. Длина 22см Р..
9 000 руб.
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Тачскрин 140мм на 104мм - диагональ 174мм - сенсорное стекло
Тачскрин 140мм на 104мм - диагональ 174мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Данный тачскрин имеет физический размер 140 миллиметров на 104 миллиметров. 140*104 мм Диагональ сенсора = 174мм. Шлейф расположен по-середине, имеет длину 80мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка). Предназначен для ремонта: - производственного спец оборудования - мед..
3 500 руб.
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Тачскрин 153мм на 120мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло
Тачскрин 153мм на 120мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсор размером 153мм на 120мм со шлейфом по середине применяется на многих оборудованиях контроля / терминалах / панелей оператор / МФУ и другом оборудовании Данный тачскрин имеет физический размер от края до края 153 миллиметров на 120 миллиметров. Шлейф расположен по-середине, имеет дл..
5 000 руб.
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Тачскрин 155мм на 105мм - диагональ 187мм - сенсорное стекло
Тачскрин 155мм на 105мм - диагональ 187мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Данный тачскрин имеет физический размер 155 миллиметров на 105 миллиметров. 155*105 мм Диагональ сенсора = 187мм Шлейф имеет длину 60мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка). Предназначен для ремонта: - производственного спец оборудования - медицинского оборудования / ..
2 500 руб.
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Тачскрин 155мм на 117мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло
Тачскрин 155мм на 117мм - диагональ 194мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсор размером 155мм на 117мм со шлейфом 80мм применяется на многих оборудованиях контроля / терминалах / панелей оператор / МФУ и другом оборудовании Данный тачскрин имеет физический размер от края до края 155 миллиметров на 117 миллиметров. Шлейф расположен левее, имеет длину 80мм. 4 к..
3 500 руб.
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Тачскрин 182мм на 140мм - диагональ 229мм - сенсорное стекло - ТИП 1
Тачскрин 182мм на 140мм - диагональ 229мм - сенсорное стекло - ТИП 1
Наличие: Есть в наличии
Cенсорное стекло 182мм на 140мм применяется на многих устройствах - панелях оператора / автосканерах / терминалах и т.д. Данный тачскрин имеет физический размер от края до края - 182 миллиметров на 140 миллиметров. 182*140 мм Диагональ сенсора = 229мм Шлейф имеет длину 80мм. 4 контакт..
3 500 руб.
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Тачскрин 182мм на 140мм - диагональ 229мм - сенсорное стекло - ТИП 2
Тачскрин 182мм на 140мм - диагональ 229мм - сенсорное стекло - ТИП 2
Наличие: Есть в наличии
Сенсорное стекло 182мм на 140мм с нижнем расположением шлейфа применяется на многих устройствах - панелях оператора / автосканерах / терминалах и т.д. Данный тачскрин имеет физический размер от края до края - 182 миллиметров на 140 миллиметров. 182*140 мм Диагональ сенсора = 229мм Шле..
3 500 руб.
От 2 и более по 3300 руб.
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Тачскрин 211мм на 126мм - 9 дюймов - сенсорное стекло
Тачскрин 211мм на 126мм - 9 дюймов - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Данный тачскрин имеет физический размер 211 миллиметров на 126 миллиметров. Шлейф расположен левее от центра, имеет длину 65мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка). Предназначен для ремонта: - производственного спец оборудования - медицинского оборудования / промышленного..
3 500 руб.
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Тачскрин 212мм на 125мм - 9 дюймов - сенсорное стекло
Тачскрин 212мм на 125мм - 9 дюймов - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Данный тачскрин имеет физический размер 212 миллиметров на 125 миллиметров. Шлейф расположен правее от центра, имеет длину 70мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка). Предназначен для ремонта: - производственного спец оборудования - медицинского оборудования / промышленног..
3 500 руб.
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Тачскрин 225мм на 173мм - диагональ 284мм - сенсорное стекло
Тачскрин 225мм на 173мм - диагональ 284мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
сенсор размером 225мм на 173мм применяется на многих производственных оборудованиях / панелях оператора и терминалах.  Данный тачскрин имеет физический размер 225 миллиметров на 173 миллиметров. 225*173 мм Диагональ сенсора = 284мм Шлейф имеет длину 80мм. 4 контакта под разъем 5м..
4 000 руб.
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Тачскрин 280мм на 181мм - диагональ 333мм - сенсорное стекло
Тачскрин 280мм на 181мм - диагональ 333мм - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Данный тачскрин имеет физический размер 280 миллиметров на 181 миллиметров. 280*181 мм Диагональ сенсора = 333мм Шлейф имеет длину 145мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка). Предназначен для ремонта: - производственного спец оборудования - медицинского оборудования /..
5 200 руб.
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Тачскрин для печатной машины MPS EP/EC/EF 330 - сенсорное стекло тип1
Тачскрин для печатной машины MPS EP/EC/EF 330 - сенсорное стекло тип1
Наличие: Есть в наличии
MPS EC330 Машина для печатания этикеток. Машина MPS EF - это высококачественная и высокоавтоматизированная многослойная флексографская машина. Сравнивайте с родным сенсором, так как бывают разные модификации тачскринов. ..
3 000 руб.
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