Запчасти для МФУ и принтеров, плоттеров и сканеров, копиров

Данный дисплей применим во многих устройствах ввода / вывода. Графической интерпритации.
На панелях оператора, в промышленном оборудовании, на станках и других устройствах различных производителей!
Модификация дисплея - Model SP14Q009
Расположение шлейф - сбоку. Длина 22см
Р..
Данный тачскрин имеет физический размер 140 миллиметров на 104 миллиметров. 140*104 мм
Диагональ сенсора = 174мм.
Шлейф расположен по-середине, имеет длину 80мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка).
Предназначен для ремонта:
- производственного спец оборудования
- мед..
Сенсор размером 153мм на 120мм со шлейфом по середине применяется на многих оборудованиях контроля / терминалах / панелей оператор / МФУ и другом оборудовании
Данный тачскрин имеет физический размер от края до края 153 миллиметров на 120 миллиметров.
Шлейф расположен по-середине, имеет дл..
Данный тачскрин имеет физический размер 155 миллиметров на 105 миллиметров. 155*105 мм
Диагональ сенсора = 187мм
Шлейф имеет длину 60мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка).
Предназначен для ремонта:
- производственного спец оборудования
- медицинского оборудования / ..
Сенсор размером 155мм на 117мм со шлейфом 80мм применяется на многих оборудованиях контроля / терминалах / панелей оператор / МФУ и другом оборудовании
Данный тачскрин имеет физический размер от края до края 155 миллиметров на 117 миллиметров.
Шлейф расположен левее, имеет длину 80мм. 4 к..
Cенсорное стекло 182мм на 140мм применяется на многих устройствах - панелях оператора / автосканерах / терминалах и т.д.
Данный тачскрин имеет физический размер от края до края - 182 миллиметров на 140 миллиметров. 182*140 мм
Диагональ сенсора = 229мм
Шлейф имеет длину 80мм. 4 контакт..
Сенсорное стекло 182мм на 140мм с нижнем расположением шлейфа применяется на многих устройствах - панелях оператора / автосканерах / терминалах и т.д.
Данный тачскрин имеет физический размер от края до края - 182 миллиметров на 140 миллиметров. 182*140 мм
Диагональ сенсора = 229мм
Шле..
Данный тачскрин имеет физический размер 211 миллиметров на 126 миллиметров.
Шлейф расположен левее от центра, имеет длину 65мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка).
Предназначен для ремонта:
- производственного спец оборудования
- медицинского оборудования / промышленного..
Данный тачскрин имеет физический размер 212 миллиметров на 125 миллиметров.
Шлейф расположен правее от центра, имеет длину 70мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка).
Предназначен для ремонта:
- производственного спец оборудования
- медицинского оборудования / промышленног..
сенсор размером 225мм на 173мм применяется на многих производственных оборудованиях / панелях оператора и терминалах.
Данный тачскрин имеет физический размер 225 миллиметров на 173 миллиметров. 225*173 мм
Диагональ сенсора = 284мм
Шлейф имеет длину 80мм. 4 контакта под разъем 5м..
Данный тачскрин имеет физический размер 280 миллиметров на 181 миллиметров. 280*181 мм
Диагональ сенсора = 333мм
Шлейф имеет длину 145мм. 4 контакта под разъем (также возможна пайка).
Предназначен для ремонта:
- производственного спец оборудования
- медицинского оборудования /..
MPS EC330 Машина для печатания этикеток. Машина MPS EF - это высококачественная и высокоавтоматизированная многослойная флексографская машина. Сравнивайте с родным сенсором, так как бывают разные модификации тачскринов.
..