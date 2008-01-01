Запчасти для геодезического и геологического оборудования

Дисплеи и тачскрины для ряда геодезического оборудования: - нивелиры - полевые контроллеры: LEICA / TRIMBLE / Topcon / Sokkia / Spectra Precision / EFT / Nikon / Ashtech / Javad / NovAtel / Pacific Crest / Satel - геодезические GPS приемники - георадары - теодолиты - тахеометры - лазерные дальномеры - и т.д. Также в этой категории запчасти для другого оборудования: - эндоскопы - тепловизоры - и много другое

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