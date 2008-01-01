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Главная » Запчасти для геодезического и геологического оборудования

Запчасти для геодезического и геологического оборудования

Запчасти для геодезического и геологического оборудования

Дисплеи и тачскрины для ряда геодезического оборудования:
- нивелиры
- полевые контроллеры: LEICA / TRIMBLE / Topcon / Sokkia / Spectra Precision / EFT / Nikon / Ashtech / Javad / NovAtel / Pacific Crest / Satel
- геодезические GPS приемники
- георадары
- теодолиты
- тахеометры
- лазерные дальномеры
- и т.д.


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- эндоскопы
- тепловизоры
- и много другое

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Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger 300X - жк экран
Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger 300X - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей для ремонта Trimble Ranger 300X. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
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Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger 500X - жк экран
Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger 500X - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей для ремонта Trimble Ranger 500X. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
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Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger X - жк экран
Дисплей для геодезического контроллера Trimble Ranger X - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Ranger X. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
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Дисплей для геодезического контроллера Trimble TCU Serial number 952xxxxx - жк экран
Дисплей для геодезического контроллера Trimble TCU Serial number 952xxxxx - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей для ремонта Trimble TCU Serial number 952xxxxx. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
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Дисплей для геодезического контроллера Trimble TSC2 - жк экран
Дисплей для геодезического контроллера Trimble TSC2 - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей для ремонта Trimble TSC2. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
3 800 руб.
От 2 и более по 3500 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей для полевого контроллера Javad GNSS Victor - экран
Дисплей для полевого контроллера Javad GNSS Victor - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей  для ремонта Javad GNSS Victor. Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть: парт-номер экрана - LQ035Q7DB03F / и LQ035Q7DB05 !! Дисплей защищен техническим..
5 000 руб.
От 2 и более по 4500 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей с тачскрином для Sokkia SRX Robotic Total Station - экран
Дисплей с тачскрином для Sokkia SRX Robotic Total Station - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Sokkia SRX Robotic Total Station. Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть : парт-номер экрана - LQ035Q7DH06 / 60H00082-00M !! Дисп..
5 000 руб.
От 2 и более по 4500 руб.
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble GeoExplorer 2008 (GEO XT) - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble GeoExplorer 2008 (GEO XT) - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble GeoExplorer 2008 (GEO XT). Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть 2 вида: парт-номер экрана - TD035STED3 и TD035STED7 !! ..
5 000 руб.
От 2 и более по 4500 руб.
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Juno SA / SB / SC / SD - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Juno SA / SB / SC / SD - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Juno SA / SB / SC / SD. Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть 2 вида: парт-номер экрана - TD035STED3 и TD035STED7 !! Дис..
5 000 руб.
От 2 и более по 4500 руб.
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Juno ST / U - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Juno ST / U - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Juno ST / U. Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть 4 вида: парт-номер экрана - TD028STEB2 / TD028STEB1 / LTP280QV-E01-C0A1 /..
3 200 руб.
От 2 и более по 3000 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Nomad - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Nomad - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Nomad. Внимание!!! Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! В данных контроллерах может применяться несколько видов дисплеев. У нас в продаже есть 2 вида: парт-номер экрана - TD035STED3 и TD035STED7 !! Дисплей защищен техн..
5 000 руб.
От 2 и более по 4500 руб.
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Ranger 300X - жк экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Ranger 300X - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Ranger 300X. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
6 500 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Ranger 500X - жк экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Ranger 500X - жк экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Ranger 500X. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - LQ038Q7DB03R. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
6 500 руб.
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Recon 400X - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Recon 400X - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Recon 400X series. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - NL2432DR22-11B производства NEC. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Recon X - экран
Дисплей с тачскрином для геодезического контроллера Trimble Recon X - экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачсрином для ремонта Trimble Recon X series. Обязательно сравнивайте с родным дисплеем! Парт-номер экрана - NL2432DR22-11B производства NEC. Дисплей защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
4 500 руб.
От 3 и более по 4000 руб.
Отзывов: 1
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