Разборка POS-терминала (пин-пад) VeriFone VX820 - диагностика и ремонт

В статье рассказано и показано на фото, как ПРАВИЛЬНО разобрать POS терминал VeriFone VX820 так, чтобы не повредить компоненты устройства.

Также имеются подсказки по диагностики неисправностей пин-пада модели VX820 и схожих моделей и подбор запчастей под ремонт.

Для начала необходимо отсоединить интерфейсный кабель от терминала. Для этого нужно перевернуть терминал и выкрутить винтик из крышки.

Пальцем вверх сдвинуть крышку.

И подцепив сторонним предметом или пальцем разъем кабеля, просто приподнять его вверх и отсоединить от аппарата.

Для разборки VeriFone VX820 по периметру устройства нужно выкрутить 6 винтиков.

Рассоединить части корпуса.

Далее нужно отсодинить верхнюю плату от материнской. Они соединены посредством группы контактов и токопроводящей мембраной. Поэтому будьте аккуратны!

Поддев вскрывателем или подручным инструментом, нужно приподнять плату.

Чтобы снять материнскую плату VeriFone VX820 или получить доступ к дисплейному модулю, нужно выкрутить 4 винтика из платы.

Далее поддеть плату и отщелкнуть защелки фиксаторы, чтобы высвободить материнскую плату.

Теперь можно снять магнитный считыватель банковских карт.

Для этого необходимо отсоединить шлейф головки магнитной от материнской платы.

Чтобы отсоединить дисплей для его последующего ремонта сенсора или замены дисплейного модуля VeriFone VX820, нужно отщелкнуть пластиковую рамку держателя модуля от платы.

После чего, дисплей приподнять с верхней его части, чтобы было видно разъем шлейфа.

И отсоединить шлейф дисплея от материнской платы VeriFone VX820.

Для извлечения клавиатуры VeriFone VX820 из корпуса аппарата для его замены, нужно перевернуть панель переднюю "лицом" и просто надавить на кнопки. Клавиатура кнопок VeriFone VX820 выпадет.

Как видно из статьи, разборка VeriFone VX820 довольна проста. Займет порядком 10 минут.

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