Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3190 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал

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Оригинальная аккумуляторная батарея стандартной емкости 2740mAh для ТСД Motorola Symbol модели MC3190 всех модификаций:
- MC3190
- MC3190G
- MC3190S
- MC3190z
Парт-номер: 82-127912-01 Rev B / Li-ion 3.7v 2740mah/10.1Wh
Также подходит для: MC3000, MC3070, MC3090, MC3090G, MC3090S, MC3090z и другие
Аккумуляторная батарея 3,7 V 2740 mAh для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3190 совместима со следующими моделями аккумуляторов: 55-060117-05 55-060117-86 82-127912-01 Brty-Mc30Kab01-01 Btry-Mc30Eaboe Btry-Mc30Kab01-01 Btry-Mc30Kab02 Btry-Mc30Kab0E Btry-Mc30Kaboe Btry-Mc3Xkab0E Btrymc30Kab01-01 Btrymc30Kab0E Btrymc30Kaboe Btrymc30La Mc30 Laser Mc3000 Mc3000 Laser Mc3070 Laser Mc3090 Laser Mc30X0 Laser Mc3100 Laser Mc3190 Laser (Slim) Sy29L-1D
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