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Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Motorola » Motorola Symbol MC3090 » Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал
Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал

Аккумулятор 82-127912-01 для терминала Motorola Symbol MC3090 всех модификаций - батарея 2740mAh - Оригинал

Категория: Motorola Symbol MC3090 |
Производитель: Motorola
Модель: akb_mc3090
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 500 руб.
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Оригинальная аккумуляторная батарея стандартной емкости 2740mAh для ТСД Motorola Symbol модели MC3090 всех модификаций:

- MC3090

- MC3090G

- MC3090S

- MC3090z

Парт-номер: 82-127912-01 Rev B / Li-ion 3.7v 2740mah/10.1Wh

Также подходит для: MC3000, MC3070, MC3090, MC3090G, MC3090S, MC3090z и другие

Аккумуляторная батарея 3,7 V 2740 mAh для терминала сбора данных Motorola Symbol MC3090 совместима со следующими моделями аккумуляторов: 55-060117-05 55-060117-86 82-127912-01 Brty-Mc30Kab01-01 Btry-Mc30Eaboe Btry-Mc30Kab01-01 Btry-Mc30Kab02 Btry-Mc30Kab0E Btry-Mc30Kaboe Btry-Mc3Xkab0E Btrymc30Kab01-01 Btrymc30Kab0E Btrymc30Kaboe Btrymc30La Mc30 Laser Mc3000 Mc3000 Laser Mc3070 Laser Mc3090 Laser Mc30X0 Laser Mc3100 Laser Mc3190 Laser (Slim) Sy29L-1D

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    • Способы доставки:

    В нашем интернет-магазине ELLK.ru, Вы можете хорошо сэкономить на ремонте своего сломанного аппарата. Просто заказав запчасть и воспользовавшись нашими инструкциями и статьями - Вы можете сами отремонтировать устройство, не теряя на услугах сервисных центров.

    А самое главное, что Вы можете сэкономить от 20 до 1000 руб - просто делая покупки у нас.

    Как это можно сделать описано ниже:

    1. если Вы оплачиваете заказ до его отправки - то стоимость доставки для всех заказов равна = 150 руб., а также Вы не будете платить на почте дополнительный сбор за услугу наложенного платежа (обычно это составляет 4-7% от суммы заказа, примерно 100-500 руб.)

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    4. если Вы напишите статью (с фото желательно) по разборке или ремонту того или иного оборудования и мы ее разместим у нас на сайте, то Вам будет предоставленна скидка на товар от 100 до 200 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - сообщив на e-mail

    5. если Вы разместите развернутый положительный отзыв на любом другом форуме / блоге или еще где, то Вам также будет предоставленна скидка на товар от 20 до 50 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - ссылку на отзыв можете указать в комментарии к заказу другим способом сообщив нам

     

    Все скидки могут суммироваться - таким образом можно сэкономить от 20 до 1000 руб и больше (в зависимости от заказа / товаров / способов). А на написании статей - Вы сможете даже заработать :-))))

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