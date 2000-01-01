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Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Datalogic » Аккумулятор для терминала сбора данных Datalogiс PSC Falcon 4410 / 4420 / 4400 - батарея 2400mAh
Аккумулятор для терминала сбора данных Datalogiс PSC Falcon 4410 / 4420 / 4400 - батарея 2400mAh
Аккумулятор для терминала сбора данных Datalogiс PSC Falcon 4410 / 4420 / 4400 - батарея 2400mAh

Аккумулятор для терминала сбора данных Datalogiс PSC Falcon 4410 / 4420 / 4400 - батарея 2400mAh

Категория: Запчасти для ТСД Datalogic |
Производитель: Datalogic
Модель: akb_4420
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 000 руб.
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Новая аккумуляторная батарея для замены на ТСД моделей Datalogiс PSC Falcon 4410 / 4420 / 4400.

Емкость аккумулятора - 2400mAh / 3.7v / 8.9Wh

Модель / парт-номер: CS-PSF4420BL / 11-0023 / 95ACC1302

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