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Главная » Дисплеи и тачскрины универсальные » Дисплеи 2,8 / 3,5 / 3,7 / 4,3 / 5 / 6 / 7 / 8 дюймов » Дисплеи 4.3 / 4.7 / 4.8 дюйма » Дисплей 4.7 дюйма - размер 114*72мм - 480x272 пикс - 40pin - в сборе с тачскрином - TM047NBH03
Дисплей 4.7 дюйма - размер 114*72мм - 480x272 пикс - 40pin - в сборе с тачскрином - TM047NBH03
Дисплей 4.7 дюйма - размер 114*72мм - 480x272 пикс - 40pin - в сборе с тачскрином - TM047NBH03

Дисплей 4.7 дюйма - размер 114*72мм - 480x272 пикс - 40pin - в сборе с тачскрином - TM047NBH03

Категория: Дисплеи 4.3 / 4.7 / 4.8 дюйма |
Производитель: Универсальный
Модель: TM047NBH03
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 500 руб.
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Размер: 114мм*72мм, диагональ 135мм (4,7 дюйма)

Парт-номер: TM047NBH03

Разрешение: 480x272 пикс

Шлейф: под разъем, 40pin

Поставляется в сборе с тачскрином! Также имеются в продаже отдельно тачскрины!

Panel Size 4.7"
Panel Typea-Si TFT-LCD, LCM
Resolution 480(RGB)×272, WQVGA, 117PPI 
Pixel Format RGB Vertical Stripe
Display Area103.68(W)×58.752(H) mm
Outline Size114.3(W)×72.5(H) mm
SurfaceClear, Hard coating (3H)
Brightness280 cd/m² (Typ.)
Contrast Ratio500:1 (Typ.) (TM)    

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