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Главная » Дисплеи и тачскрины универсальные » Дисплеи 2,8 / 3,5 / 3,7 / 4,3 / 5 / 6 / 7 / 8 дюймов » Дисплеи 7 дюймов » Дисплей 7 дюймов - размер 164*100мм - 1024x600 пикс - 31pin - HV070WSA-100
Дисплей 7 дюймов - размер 164*100мм - 1024x600 пикс - 31pin - HV070WSA-100
Дисплей 7 дюймов - размер 164*100мм - 1024x600 пикс - 31pin - HV070WSA-100

Дисплей 7 дюймов - размер 164*100мм - 1024x600 пикс - 31pin - HV070WSA-100

Категория: Дисплеи 7 дюймов |
Производитель: Универсальный
Модель: lcd_HV070WSA-100
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 800 руб.
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Размер дисплея 164мм на 100мм / +/- 1мм
Типоразмер диагонали - 7 дюймов
Парт-номер: HV070WSA-100
Номера: HV070WSA-100 /HV070WS1-100 / BP070WS1-100 / BP070WS1-102
 
Panel Size7.0"
Panel Typea-Si TFT-LCD, LCM
Resolution1024(RGB)×600, WSVGA, 169PPI
Pixel FormatRGB Vertical Stripe
Display Area153.6(W)×90(H) mm
Outline Size164.05(W)×100.86(H) mm
SurfaceGlare (Haze 0%), Hard coating (3H), Antireflection
Brightness400 cd/m² (Typ.)
Contrast Ratio900:1 (Typ.) (TM)
 

Предназначен для ремонта:

- производственного спец оборудования

- медицинского оборудования / промышленного и т.д.

- автосканеров

- агронавигаторов / курсоуказателей

- геодезического оборудования / контроллеров

- панелей оператора

- и многих других устройств

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