Ваш город — Вирджиния
Угадали?
Поступление новинок запчастей на ТСД и панели оператора - сенсоры / курки - кнопки / дисплеи / терминалы
Категории
Полезный совет
Чтобы правильно подобрать тачскрин, необходимо измерить родной, разобрав устройство!!! Также читайте полезные статьи по подбору и ремонту навигаторов!
Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Motorola » Motorola Symbol MC3190 » Сканирующий модуль 2d SE4500SR для Motorola Symbol MC3190 всех моделей
Сканирующий модуль 2d SE4500SR для ремонта терминала Motorola Symbol MC3190

Сканирующий модуль 2d SE4500SR для ремонта терминала Motorola Symbol MC3190

Категория: Motorola Symbol MC3190 |
Производитель: Motorola
Модель: mc3190_se4500sr
Наличие: Есть в наличии
Цена: 5 700 руб.
Нажми "Рассказать друзьям" и получи скидку!

Сканирующий модуль SE-4500SR предназначен для чтения штрих-кодов крупного и среднего размера. Symbol Motorola Zebra сканирующий модуль SE-4500SR-I000R 2D подходит для сканеров:

- MC3190-G
- MC3190-R
- MC3190-S
- MC3190-Z RFID
- MC319Z-G
 
Парт-номер (аналоги): SE4500SR, 20-106561-04, 20-106561-07, SE4500 SR

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Продолжить
задать вопрос

Задать вопрос

Ваше Имя:
Ваш вопрос: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Введите код, указанный на картинке:

 
задать вопрос
Нет вопросов об этом товаре...

Способы оплаты:
  • Оплата на банковскую карту Сбербанка
  • Оплата заказа на ЯндексДеньги
  • Оплата заказа на WebMoney
  • Оплата заказа на QiWi
  • Квитанция Сбербанка РФ
  • Оплата по счету

    • Способы доставки:

    В нашем интернет-магазине ELLK.ru, Вы можете хорошо сэкономить на ремонте своего сломанного аппарата. Просто заказав запчасть и воспользовавшись нашими инструкциями и статьями - Вы можете сами отремонтировать устройство, не теряя на услугах сервисных центров.

    А самое главное, что Вы можете сэкономить от 20 до 1000 руб - просто делая покупки у нас.

    Как это можно сделать описано ниже:

    1. если Вы оплачиваете заказ до его отправки - то стоимость доставки для всех заказов равна = 150 руб., а также Вы не будете платить на почте дополнительный сбор за услугу наложенного платежа (обычно это составляет 4-7% от суммы заказа, примерно 100-500 руб.)

    2. если Вы нажмете социальные кнопки и расскажите друзьям / поделитесь ссылкой:

    то также получите скидку в 20-100руб в зависимости от товара.

    3. если Вы приобрете от 3 (5/10) штук одного вида товара, то сумма заказа будет пересчитана соответственно на порядок дешевле

    4. если Вы напишите статью (с фото желательно) по разборке или ремонту того или иного оборудования и мы ее разместим у нас на сайте, то Вам будет предоставленна скидка на товар от 100 до 200 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - сообщив на e-mail

    5. если Вы разместите развернутый положительный отзыв на любом другом форуме / блоге или еще где, то Вам также будет предоставленна скидка на товар от 20 до 50 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - ссылку на отзыв можете указать в комментарии к заказу другим способом сообщив нам

     

    Все скидки могут суммироваться - таким образом можно сэкономить от 20 до 1000 руб и больше (в зависимости от заказа / товаров / способов). А на написании статей - Вы сможете даже заработать :-))))

    Метки: Сканирующий модуль 2d SE4500SR для Motorola Symbol MC3190 всех моделей, mc3190_se4500sr, Motorola, Motorola Symbol MC3190