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Главная » Дисплеи и тачскрины универсальные » Тачскрины 4 / 4,3 / 5 / 5,7 / 5,8 / 6 / 6,1 / 6,2 / 6,3 / 6,5 / 6,6 / 6,7 / 6,8 / 6,9 дюймов » Тачскрин 105мм на 63мм - диагональ 122мм - сенсорное стекло
Тачскрин 105мм на 63мм - диагональ 122мм - сенсорное стекло

Тачскрин 105мм на 63мм - диагональ 122мм - сенсорное стекло

Категория: Тачскрины 4 / 4,3 / 5 / 5,7 / 5,8 / 6 / 6,1 / 6,2 / 6,3 / 6,5 / 6,6 / 6,7 / 6,8 / 6,9 дюймов |
Производитель: Универсальный
Модель: t_105-63
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 200 руб.
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Данный тачскрин имеет физический размер 105 миллиметров на 63 миллиметров. 105*63

Шлейф имеет длину 50мм. 4 контакта под разъем.

Предназначен для ремонта:

- производственного спец оборудования

- медицинского оборудования / промышленного и т.д.

- автосканеров

- агронавигаторов / курсоуказателей

- геодезического оборудования / контроллеров

- панелей оператора

- и многих других устройств

Сенсорное стекло является универсальным и может устанавливаться практически на любое оборудования схожими размерами.

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