Тачскрин для терминала ТСД Datalogic Skorpio X3 - сенсорное стекло

Новый сенсор нужен в случае повреждения на аппарате при трещинах или царапинах в случае падения.



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В нашем интернет-магазине ELLK.ru, Вы можете хорошо сэкономить на ремонте своего сломанного аппарата. Просто заказав запчасть и воспользовавшись нашими инструкциями и статьями - Вы можете сами отремонтировать устройство, не теряя на услугах сервисных центров.

А самое главное, что Вы можете сэкономить от 20 до 1000 руб - просто делая покупки у нас.

Как это можно сделать описано ниже:

1. если Вы оплачиваете заказ до его отправки - то стоимость доставки для всех заказов равна = 150 руб., а также Вы не будете платить на почте дополнительный сбор за услугу наложенного платежа (обычно это составляет 4-7% от суммы заказа, примерно 100-500 руб.)

2. если Вы нажмете социальные кнопки и расскажите друзьям / поделитесь ссылкой:

то также получите скидку в 20-100руб в зависимости от товара.

3. если Вы приобрете от 3 (5/10) штук одного вида товара, то сумма заказа будет пересчитана соответственно на порядок дешевле

4. если Вы напишите статью (с фото желательно) по разборке или ремонту того или иного оборудования и мы ее разместим у нас на сайте, то Вам будет предоставленна скидка на товар от 100 до 200 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - сообщив на e-mail

5. если Вы разместите развернутый положительный отзыв на любом другом форуме / блоге или еще где, то Вам также будет предоставленна скидка на товар от 20 до 50 руб (в счет нынешнего / будущего заказа или на мобильный телефон) - ссылку на отзыв можете указать в комментарии к заказу другим способом сообщив нам

Все скидки могут суммироваться - таким образом можно сэкономить от 20 до 1000 руб и больше (в зависимости от заказа / товаров / способов). А на написании статей - Вы сможете даже заработать :-))))