Zebra Motorola Symbol MC32N0 / MC3200 - ударопрочный терминал сбора данных имеет отличного качества дисплей 3 дюйма и сенсорный экран тачскрин.

Для выполнения различных задач, данный мобильный терминал сбора данных комплектуется несколькими различными типами сканирующих модулей. Поэтому при выборе обратите на это внимаение!!!

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели MC32N0 / MC3200 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД MC32N0 / MC3200 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.