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Комплектующие для Motorola Symbol MC32N0 / MC3200 (Zebra)

Комплектующие для Motorola Symbol MC32N0 / MC3200 (Zebra)

Zebra Motorola Symbol MC32N0 / MC3200 ударопрочный терминал сбора данных имеет отличного качества дисплей 3 дюйма и сенсорный экран тачскрин. 

Для выполнения различных задач, данный мобильный терминал сбора данных комплектуется несколькими различными типами сканирующих модулей. Поэтому при выборе обратите на это внимаение!!!

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели MC32N0 / MC3200 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД MC32N0 / MC3200 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3200-G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC3200-G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC3200-G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
2 000 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC32N0-G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC32N0-G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC32N0-G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранения и транспортировки. ..
2 000 руб.
Купить
в закладки
сравнение