Комплектующие для Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590
Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД Motorola MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.
Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 – один из самых компактных устройств в классе терминала сбора данных. В легком и простом в обращении терминале объединены функции сканера штрих-кодов, радиостанции, цифрового аппарата, сотового телефона и мобильного компьютера.
ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol всех моделей MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола. Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55 / MC5590 / MC5574 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать.
Парт-номер: 20-68950-01
Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-9..
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55A0 / MC55N0 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать.
Парт-номер: 20-68950-01
Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-950-I300R
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Лазерный модуль SE4400 2D для ремонта терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55 / MC5590 / MC5574 в случае отказа в работе считывающего модуля.
Сканирующая головка motorola SE-4400 маркируется как 20-77130-03, 20-77130-06, 20-60000-02, 20-60000-03, 20-60000-05
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Сканирующий модуль SE-4500SR предназначен для чтения штрих-кодов крупного и среднего размера. Лазерная головка модуль SE4500 предназначен для ремонта терминала сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55.
Парт-номер (аналоги): SE4500SR, 20-106561-04, 20-106561-07, SE4500 SR
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Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC55 / 5590 / 5574 всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 64мм*80мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин д..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC55A / MC55N0 / MC55A0 всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 64мм*80мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от цара..