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Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Motorola » Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590

Комплектующие для Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590

Комплектующие для Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД Motorola MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 – один из самых компактных устройств в классе терминала сбора данных. В легком и простом в обращении терминале объединены функции сканера штрих-кодов, радиостанции, цифрового аппарата, сотового телефона и мобильного компьютера.

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol всех моделей MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола. Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

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Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC55 / MC5590 / MC5574
Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC55 / MC5590 / MC5574
Наличие: Есть в наличии
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55 / MC5590 / MC5574 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать. Парт-номер: 20-68950-01 Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-9..
2 500 руб.
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Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC55A0 / MC55N0
Сканирующий модуль 1d SE950 для Motorola Symbol MC55A0 / MC55N0
Наличие: Есть в наличии
Лазерный модуль SE950 1D для терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55A0 / MC55N0 обеспечивает высочайшую надежность, на которую только можно рассчитывать. Парт-номер: 20-68950-01 Сканирующая головка motorola SE-950 маркируется как 20-68950-01, SE-950-I100R, SE-950-I300R ..
2 500 руб.
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Сканирующий модуль 2d SE4400 для Motorola Symbol MC55 / MC5590 / MC5574
Сканирующий модуль 2d SE4400 для Motorola Symbol MC55 / MC5590 / MC5574
Наличие: Есть в наличии
Лазерный модуль SE4400 2D для ремонта терминалов сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55 / MC5590 / MC5574 в случае отказа в работе считывающего модуля. Сканирующая головка motorola SE-4400 маркируется как 20-77130-03, 20-77130-06, 20-60000-02, 20-60000-03, 20-60000-05 ..
3 500 руб.
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Сканирующий модуль 2d SE4500SR для Motorola Symbol Zebra MC55
Сканирующий модуль 2d SE4500SR для Motorola Symbol Zebra MC55
Наличие: Есть в наличии
Сканирующий модуль SE-4500SR предназначен для чтения штрих-кодов крупного и среднего размера. Лазерная головка модуль SE4500 предназначен для ремонта терминала сбора данных Symbol Motorola Zebra MC55. Парт-номер (аналоги): SE4500SR, 20-106561-04, 20-106561-07, SE4500 SR ..
5 700 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC55 / 5590 / 5574 - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC55 / 5590 / 5574 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC55 / 5590 / 5574 всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 64мм*80мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин д..
2 200 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC55A / MC55N0 / MC55A0 - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC55A / MC55N0 / MC55A0 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC55A / MC55N0 / MC55A0 всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 64мм*80мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от цара..
2 200 руб.
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