Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД Motorola MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

Motorola Symbol MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590 – один из самых компактных устройств в классе терминала сбора данных. В легком и простом в обращении терминале объединены функции сканера штрих-кодов, радиостанции, цифрового аппарата, сотового телефона и мобильного компьютера.

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol всех моделей MC55 / MC55A0 / MC55N0 / MC5590. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола. Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.