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Главная » Запчасти для терминалов сбора данных (ТСД) » Запчасти для ТСД Motorola » Motorola Symbol MC9060 / MC9090

Комплектующие для Motorola Symbol MC9060 / MC9090

Комплектующие для Motorola Symbol MC9060 / MC9090

Motorola Symbol MC9060 или MC9090 - удобная и надежная модель. Большой удобный экран. Быстрый запуск и работа, четскость, высокая реакция на сканер.

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС9060 и MC9090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

Учитывая быструю доставку от 1 дня по всей России, Казахстану и Белоруссии, Ваш склад, магазин и Вы не потеряете ни время ни деньги.

Все комплектующие для Motorola MC9060 / MC9090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.

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Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9060 - LCD экран
Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9060 - LCD экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачскрином для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060 всех моделей. Сравнивайте со своим родным дисплеем! Парт-номер дисплея - LQ038Q7DB03R Покрыт защитной пленкой. ..
3 500 руб.
От 2 и более по 4300 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9090 - LCD экран
Дисплей для терминала Motorola Symbol MC9090 - LCD экран
Наличие: Есть в наличии
Оригинальный дисплей в сборе с тачскрином для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090 всех моделей. Сравнивайте со своим родным дисплеем! Парт-номер дисплея - LQ038Q7DB03R Покрыт защитной пленкой. ..
3 500 руб.
От 3 и более по 3200 руб.
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Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9060
Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9060
Наличие: Есть в наличии
Защитная стекляная линза сканирующего модуля терминала сбора данных модели Motorola Symbol MC9060 ..
1 100 руб.
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Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9090
Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC9090
Наличие: Есть в наличии
Защитная стекляная линза сканирующего модуля терминала сбора данных модели Motorola Symbol MC9090 ..
1 100 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9060-S / K / G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9060-S / K / G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060-S / K / G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 72мм*92мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для..
2 400 руб.
От 3 и более по 2200 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9060-Z RFID - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9060-Z RFID - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060-Z RFID всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 72мм*92мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хр..
2 400 руб.
От 3 и более по 2200 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 72мм*92мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от цар..
2 200 руб.
От 5 и более по 1800 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-S / K / G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC9090-S / K / G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090-S / K / G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 72мм*92мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для..
2 200 руб.
От 5 и более по 1800 руб.
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Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC9060
Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC9060
Наличие: Есть в наличии
Триггер в сборе - пластмассовый курок и механизм кнопки. На плате 2 проводника на 2 и 3 контакта. Предназначен для ремонта рукоятки терминала сбора данных Motorola Symbol MC9060 ..
1 400 руб.
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Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC9090
Триггер курок с кнопкой в сборе для терминала Motorola Symbol MC9090
Наличие: Есть в наличии
Триггер в сборе - пластмассовый курок и механизм кнопки. На плате 2 проводника на 2 и 3 контакта. Предназначен для ремонта рукоятки терминала сбора данных Motorola Symbol MC9090 ..
1 400 руб.
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