Motorola Symbol MC9060 или MC9090 - удобная и надежная модель. Большой удобный экран. Быстрый запуск и работа, четскость, высокая реакция на сканер.

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС9060 и MC9090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

Учитывая быструю доставку от 1 дня по всей России, Казахстану и Белоруссии, Ваш склад, магазин и Вы не потеряете ни время ни деньги.

Все комплектующие для Motorola MC9060 / MC9090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.