Motorola Symbol MC9060 или MC9090 - удобная и надежная модель. Большой удобный экран. Быстрый запуск и работа, четскость, высокая реакция на сканер.
ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели МС9060 и MC9090 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.
Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.
Учитывая быструю доставку от 1 дня по всей России, Казахстану и Белоруссии, Ваш склад, магазин и Вы не потеряете ни время ни деньги.
Все комплектующие для Motorola MC9060 / MC9090 протестированные и работоспособны. На все запчасти предоставляется гарантия.
Оригинальный дисплей в сборе с тачскрином для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060 всех моделей.
Сравнивайте со своим родным дисплеем! Парт-номер дисплея - LQ038Q7DB03R
Покрыт защитной пленкой.
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Оригинальный дисплей в сборе с тачскрином для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090 всех моделей.
Сравнивайте со своим родным дисплеем! Парт-номер дисплея - LQ038Q7DB03R
Покрыт защитной пленкой.
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Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060-S / K / G всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 72мм*92мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9060-Z RFID всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 72мм*92мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хр..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090-G / MC9090-Z RFID всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 72мм*92мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от цар..
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC9090-S / K / G всех модификаций.
Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы!
Физический размер сенсора - 72мм*92мм.
Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для..