Zebra Motorola Symbol MC92n0 - ударопрочный терминал сбора данных имеет высокую степень защищенности - IP64, что обеспечивает полную защиту от пыли и брызг. Хороший большой дисплей удобный для восприятия информации. Для выполнения задач по автоматизации учета в самых различных отраслях, данный мобильный терминал сбора данных комплектуется несколькими различными типами сканирующих модулей. Поэтому при выборе обратите на это внимаение!!!

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели MC92n0 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД MC92n0 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.