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Комплектующие для Motorola Symbol MC92n0 (Zebra)

Комплектующие для Motorola Symbol MC92n0 (Zebra)

Zebra Motorola Symbol MC92n0 - ударопрочный терминал сбора данных имеет высокую степень защищенности - IP64, что обеспечивает полную защиту от пыли и брызг. Хороший большой дисплей удобный для восприятия информации. Для выполнения задач по автоматизации учета в самых различных отраслях, данный мобильный терминал сбора данных  комплектуется несколькими различными типами сканирующих модулей. Поэтому при выборе обратите на это внимаение!!!

ELLK.ru поставляет запасные части для терминалов сбора данных ТСД Motorola Symbol модели MC92n0 разных модификаций. Мы представляем запчасти, которые нужны при самых частых поломках терминала моторола (она же zebra). Широкий ряд комплектующих, например такие как: тачскрины / дисплеи / шлейфы / сканирующий модуль / кнопка курка / клавиатуры и системные платы / акб / кнопки и другое.

Комплектующие позволяют отремонтировать ТСД MC92n0 практически с любой поломкой, не прибегая к покупке нового дорогостоящего аппарата.

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Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC92N0
Линза сканирующего модуля для терминала Motorola Symbol MC92N0
Наличие: Есть в наличии
Защитная стекляная линза сканирующего модуля терминала сбора данных модели Motorola Symbol MC92N0 ..
1 300 руб.
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Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC92N0-G - сенсорное стекло
Тачскрин (touch screen) для терминала Motorola Symbol MC92N0-G - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Оригинальное сенсорное стекло для ремонта терминала сбора банных (ТСД) Motorola Symbol MC92N0-G всех модификаций. Обязательно сравнивайте с родным сенсором! Бывают разные типы! Физический размер сенсора - 72мм*92мм. Сенсор защищен техническими защитными пленками от царапин для хранени..
2 200 руб.
От 3 и более по 2500 руб.
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