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Тачскрин для панели оператора Weintek MT6050i - сенсорное стекло

Тачскрин для панели оператора Weintek MT6050i - сенсорное стекло

Категория: Тачскрины для Weintek панелей оператора |
Производитель: Weintek Weinview
Модель: t_mt6050i
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 200 руб.
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Сенсорный экран для ремонта панели оператора Weintek модели MT6050i от ELLK.ru

Тачскины у нас в наличии. Отгрузка в течении суток.

Миниатюрная операторская панель MT6050i, хорошо подходит в качестве локального пульта управления. Корпус панели оператора выполнен из пластика, полная пылевлагозащита лицевой панели класса IP65.

 

Панель оператора Weintek MT6050i предназначена для использования при плюсовых температурах. Сенсорный экран резистивного типа реагирует на нажатия как пальцев, так и руки в перчатке.

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