Тачскрины для Fuji и Hakko панелей оператора

Компания Hakko Electronics является одним из мировых лидеров по разработке и производству панелей оператора (HMI: human-machine-interface). Hakko Electronics производит панели оператора с 1963 года и является структурным подразделением компании Fuji Electric Group.

Панель оператора представляет собой компактное устройство с тактильно-чувствительным экраном и предназначена для осуществления ввода/вывода данных, отображения параметров и управления технологическими процессами. Благодаря возможности визуализации самого технологического процесса и всех органов управления панели оператора становятся все более популярными, заменяя наборы кнопок и других органов управления. Широкие функциональные и коммуникативные возможности позволяют встраивать панели оператора Hakko Electronics как в локальные системы управления, так и в более сложные системы с возможностью передачи данных по Ethernet.