Тачскрины для Fuji и Hakko панелей оператора

Компания Hakko Electronics является одним из мировых лидеров по разработке и производству панелей оператора (HMI: human-machine-interface). Hakko Electronics производит панели оператора с 1963 года и является структурным подразделением компании Fuji Electric Group.
Панель оператора представляет собой компактное устройство с тактильно-чувствительным экраном и предназначена для осуществления ввода/вывода данных, отображения параметров и управления технологическими процессами. Благодаря возможности визуализации самого технологического процесса и всех органов управления панели оператора становятся все более популярными, заменяя наборы кнопок и других органов управления. Широкие функциональные и коммуникативные возможности позволяют встраивать панели оператора Hakko Electronics как в локальные системы управления, так и в более сложные системы с возможностью передачи данных по Ethernet.
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели TS1070 / TS1070i, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде царапин.
Сенсоры протестированы..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели TS1100 / TS1100i, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде царапин.
Сенсоры..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-LE4 или UG221H-LC4 или UG221H-LR4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что и..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-SC4 или UG221H-SR4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его по..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-TC4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG230H-LS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG230H-SS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG330H-SC4 / UG330H-SS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 203мм на 152мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повр..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG330H-VH4 / UG330H-VS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 203мм на 152мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повр..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Hakko модели S806M10D, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 140мм на 104мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Hakko модели V606EC10 / V606EC / V606E, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Размеры сенсора - 151мм на 105мм.
Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его п..