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Тачскрины для Fuji и Hakko панелей оператора

Тачскрины для Fuji и Hakko панелей оператора

Компания Hakko Electronics является одним из мировых лидеров по разработке и производству панелей оператора (HMI: human-machine-interface). Hakko Electronics производит панели оператора с 1963 года и является структурным подразделением компании Fuji Electric Group.

Панель оператора представляет собой компактное устройство с тактильно-чувствительным экраном и предназначена для осуществления ввода/вывода данных, отображения параметров и управления технологическими процессами. Благодаря возможности визуализации самого технологического процесса и всех органов управления панели оператора становятся все более популярными, заменяя наборы кнопок и других органов управления. Широкие функциональные и коммуникативные возможности позволяют встраивать панели оператора Hakko Electronics как в локальные системы управления, так и в более сложные системы с возможностью передачи данных по Ethernet.

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Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG221H-SC4 / SR4 / LC4 / LE4
Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG221H-SC4 / SR4 / LC4 / LE4
Наличие: Есть в наличии
Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG221H-SC4 / SR4 / LC4 / LE4 / LR4 / TC4  и другие... ..
1 500 руб.
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Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG230H разных моделей
Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG230H разных моделей
Наличие: Есть в наличии
Передняя накладка для защиты панели Fuji моделей UG230H и разных схожих модификаций ..
1 500 руб.
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Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG330H-SC4 / UG330H-SS4 / UG330H-VH4 / UG330H-VS4
Защитная пленка накладка для панели оператора Fuji UG330H-SC4 / UG330H-SS4 / UG330H-VH4 / UG330H-VS4
Наличие: Есть в наличии
Передняя накладка для защиты панели Fuji моделей UG330H-SC4 / UG330H-SS4 / UG330H-VH4 / UG330H-VS4 и других схожих модификаций ..
1 500 руб.
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Защитная пленка накладка для панели оператора Hakko серий V708 / V808
Защитная пленка накладка для панели оператора Hakko серий V708 / V808
Наличие: Есть в наличии
Защитная пленка накладка для панели оператора Hakko серий V708 / V808, таких как - V708C / V708CD / V708iCD / V708SD / V808CD / V808CH и другие ..
1 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji TS1070 / TS1070i - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji TS1070 / TS1070i - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели TS1070 / TS1070i, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде царапин. Сенсоры протестированы..
3 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji TS1100 / TS1100i - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji TS1100 / TS1100i - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели TS1100 / TS1100i, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде царапин. Сенсоры..
4 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-LE4 / UG221H-LC4 / UG221H-LR4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-LE4 / UG221H-LC4 / UG221H-LR4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-LE4 или UG221H-LC4 или UG221H-LR4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что и..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-SC4 / UG221H-SR4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-SC4 / UG221H-SR4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-SC4 или UG221H-SR4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его по..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-TC4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG221H-TC4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG221H-TC4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG230H-LS4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG230H-LS4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG230H-LS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG230H-SS4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG230H-SS4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG230H-SS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в вид..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG330H-SC4 / UG330H-SS4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG330H-SC4 / UG330H-SS4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG330H-SC4 / UG330H-SS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 203мм на 152мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повр..
5 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Fuji UG330H-VH4 / UG330H-VS4 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Fuji UG330H-VH4 / UG330H-VS4 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Fuji модели UG330H-VH4 / UG330H-VS4, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 203мм на 152мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повр..
5 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Hakko S806M10D - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Hakko S806M10D - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Hakko модели S806M10D, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 140мм на 104мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его повреждение в виде..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Hakko V606EC10 / V606EC / V606E - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Hakko V606EC10 / V606EC / V606E - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы Hakko модели V606EC10 / V606EC / V606E, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Размеры сенсора - 151мм на 105мм. Тачскрин покрыт защитными транспортными пленками, что исключает его п..
3 500 руб.
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