Тачскрины для Eaton панелей оператора

Компания Eaton предлагает широкий ассортимент панелей оператора, предназначенных для отображения и внесений изменений в контролируемые процессы автоматизированного управления системами. Такие устройства способны в несколько раз повысить эффективность за счет упрощения программирования. Пользователь выполняет настройку в единой среде, которая обеспечивает при этом визуализацию и контроль над работой обслуживаемых систем.

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