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Тачскрины для Eaton панелей оператора

Тачскрины для Eaton панелей оператора

Компания Eaton предлагает широкий ассортимент панелей оператора, предназначенных для отображения и внесений изменений в контролируемые процессы автоматизированного управления системами. Такие устройства способны в несколько раз повысить эффективность за счет упрощения программирования. Пользователь выполняет настройку в единой среде, которая обеспечивает при этом визуализацию и контроль над работой обслуживаемых систем.

Наша компания ELLK.ru поставляет сенсорные стекла, тачскрины, дисплеи, матрицы, пленки и мембраны для ремонта панелей оператора Eaton

Всегда реальное наличие на нашем складе в Омске! Не под заказ, и не ожидаями месяцами, а сразу!!! Оформляете заявку и через несколько дней уже ремонтируете свое оборудование!!! 

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Тачскрин для панели оператора Eaton XV-102-B4-35TQRF-10 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Eaton XV-102-B4-35TQRF-10 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Eaton XV-102-B4-35TQRF-10 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - XV-102-B4-35TQRF-10 Сенсорное стекло Eaton   - модификации XV-..
4 000 руб.
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