Тачскрины для ESA панелей оператора

Панель программируется с помощью ПО для создания проектов визуализации Polymath Advanced или Polymath HMI

Графическая сенсорная панель оператора, позволяющая управлять технологическим поцессом, задавать уставки переменным, получать текстовые сообщения о тревогах или других событиях, работать в структуре распределенной системы автоматизации предприятия.

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