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Тачскрины для ESA панелей оператора

Тачскрины для ESA панелей оператора

Графическая сенсорная панель оператора, позволяющая управлять технологическим поцессом, задавать уставки переменным, получать текстовые сообщения о тревогах или других событиях, работать в структуре распределенной системы автоматизации предприятия.

Панель программируется с помощью ПО для создания проектов визуализации Polymath Advanced или Polymath HMI

 

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Тачскрин для панели оператора ESA VT155W - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора ESA VT155W - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы ESA модели VT155W, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Для ряда моделей: VT155W 00000 - порт MSP,ASP8, без сетевых коммуникаций VT155W 000CN - порт ASP8, cеть ..
3 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора ESA VT505W - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора ESA VT505W - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы ESA модели VT505W, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании. Для ряда моделей: VT505W 00000 - порт MSP, без сетевых коммуникаций VT505W 000CN - порт MSP, cеть CAN ..
3 500 руб.
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