Тачскрины для ESA панелей оператора

Графическая сенсорная панель оператора, позволяющая управлять технологическим поцессом, задавать уставки переменным, получать текстовые сообщения о тревогах или других событиях, работать в структуре распределенной системы автоматизации предприятия.
Панель программируется с помощью ПО для создания проектов визуализации Polymath Advanced или Polymath HMI
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы ESA модели VT155W, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Для ряда моделей:
VT155W 00000 - порт MSP,ASP8, без сетевых коммуникаций
VT155W 000CN - порт ASP8, cеть ..
Сенсорные экран предназначен для ремонта операторской панели фирмы ESA модели VT505W, которые применяются на различных производственных станках и оборудовании.
Для ряда моделей:
VT505W 00000 - порт MSP, без сетевых коммуникаций
VT505W 000CN - порт MSP, cеть CAN
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