Тачскрины для Siemens SIMATIC панелей оператора

Самыми распространенными сериями панелей Siemens SIMATIC являются Basic и HMI Comfort.

Панели операторов серии SIMATIC Basic Panel могут использоваться для решения задач оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.

Панели операторов SIMATIC комфортной линии могут использоваться для решения широкого круга задач оперативного управления и мониторинга на локальном уровне во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий. Поддержка расширенного набора функций человеко-машинного интерфейса позволяет использовать эти панели для организации обмена данными с другими приборами SIMATIC HMI, дистанционного обслуживания, реализации алгоритмов энергосбережения и т.д.

Мы поставляем различные запчасти для панелей оператора. В частности самой распростаненной проблемой является выход из строя тачскрин Siemens SIMATIC. Это связано с хрупкостью данной детали, и конечно неострожностью обращения.

В нашем распоряжение склад с сенсорными стеклами Siemens панелями оператора - от 3 до 15 дюймов !!!