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Тачскрины для Siemens SIMATIC панелей оператора

Тачскрины для Siemens SIMATIC панелей оператора

Самыми распространенными сериями панелей Siemens SIMATIC являются Basic и HMI Comfort.

Панели операторов серии SIMATIC Basic Panel могут использоваться для решения задач оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.

Панели операторов SIMATIC комфортной линии могут использоваться для решения широкого круга задач оперативного управления и мониторинга на локальном уровне во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий. Поддержка расширенного набора функций человеко-машинного интерфейса позволяет использовать эти панели для организации обмена данными с другими приборами SIMATIC HMI, дистанционного обслуживания, реализации алгоритмов энергосбережения и т.д.

Мы поставляем различные запчасти для панелей оператора. В частности самой распростаненной проблемой является выход из строя тачскрин Siemens SIMATIC. Это связано с хрупкостью данной детали, и конечно неострожностью обращения. 

В нашем распоряжение склад с сенсорными стеклами Siemens панелями оператора - от 3 до 15 дюймов !!!

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Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q002-A1 / SP14Q003-C1 / SP14Q005
Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q002-A1 / SP14Q003-C1 / SP14Q005
Наличие: Есть в наличии
Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q002-A1 Rev.B / SP14Q003-C1 / SP14Q005 / EW32F10BCW Шлейф - 14 контактов pin   ..
9 000 руб.
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Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q009
Дисплей 5.7 / 5.8 дюймов - Model SP14Q009
Наличие: Есть в наличии
Данный дисплей применим во многих устройствах ввода / вывода. Графической интерпритации. На панелях оператора, в промышленном оборудовании, на станках и других устройствах различных производителей! Модификация дисплея -  Model SP14Q009 Расположение шлейф - сбоку. Длина 22см Р..
9 000 руб.
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Дисплей SHARP LQ121S1DG41 - 12,1 дюймов - 800*600 пикселей - Used
Дисплей SHARP LQ121S1DG41 - 12,1 дюймов - 800*600 пикселей - Used
Наличие: Есть в наличии
для панелей оператора различных производителей и моделей! ..
15 000 руб.
Отзывов: 1
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Дисплей для панели оператора Siemens SIMATIC Multi Panel MP370-12 - 6AV6545-0DA10-0AX0 - MP 370 12
Дисплей для панели оператора Siemens SIMATIC Multi Panel MP370-12 - 6AV6545-0DA10-0AX0 - MP 370 12
Наличие: Есть в наличии
Поставляем дисплей матрицы для оборудования панелей оператора  Siemens SIMATIC Multi Panel MP370-12 / MP 370 12 Данная модель операторской панели имеет lcd экран. Имеет парт-номер - 6AV6545-0DA10-0AX0 / 6AV6 545-0DA10-0AX0 / MP 370 12 / MP370-12 / ..
15 000 руб.
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Дисплей для панели оператора Siemens Smart 1000IE - 6AV6648-0AE11-3AX0 - экран
Дисплей для панели оператора Siemens Smart 1000IE - 6AV6648-0AE11-3AX0 - экран
Наличие: Есть в наличии
Дисплей, матрица специально предназначен для ремонта панели оператора Siemens Smart 1000IE модификации 6AV6648-0AE11-3AX0 / 6AV 6648-0AE11-3AX0 / 6AV6 648-0AE11-3AX0 в случае механического повреждения тачскрина. Экран высокого качества, контрастности. ..
9 500 руб.
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Дисплей для панели оператора Siemens Smart 1000IE - 6AV6648-0BE11-3AX0 - экран
Дисплей для панели оператора Siemens Smart 1000IE - 6AV6648-0BE11-3AX0 - экран
Наличие: Есть в наличии
Дисплей, матрица специально предназначен для ремонта панели оператора Siemens Smart 1000IE модификации 6AV6648-0BE11-3AX0 / 6AV 6648-0BE11-3AX0 / 6AV6 648-0BE11-3AX0 в случае механического повреждения тачскрина. Экран высокого качества, контрастности. ..
9 500 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP1200 разных модификаций
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP1200 разных модификаций
Наличие: Есть в наличии
Данная мембрана предназначена для ремонта панели оператора Siemens SIMATIC модели KTP1200 ряда модификаций - 6AV2 123-2MA03-0AX0 / 6AV 2123-2MA03-0AX0 / 6AV 2123-2MB03-0AX0 / 6AV2 123-2MB03-0AX0 и других... Полная комплектация с клавиатурой кнопками и шлейфо..
6 300 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3,8 - 6AV6647-0AA11-3AX0
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3,8 - 6AV6647-0AA11-3AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем мембраны лицевые панели с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3,8. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6647-0AA11-3AX0 / 6AV 6647-..
2 500 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2123-2DB03-0AX0
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2123-2DB03-0AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2123-2DB03-0AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2DB03-0AX0 / 6AV 2123-2DB03..
2 800 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2124-2DC01-0AX0
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2124-2DC01-0AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем мембраны для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2124-2DC01-0AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-2DC01-0AX0 / 6AV 2124-2DC01-0AX0 ..
2 800 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP700 разных модификаций
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP700 разных модификаций
Наличие: Есть в наличии
Данная мембрана предназначена для ремонта панели оператора Siemens SIMATIC модели KTP700 ряда модификаций - 6AG1123-2GA03-2AX0 /  6AG 1123-2GA03-2AX0 / 6AV2123-2GB03-0AX0 /  6AV 2123-2GB03-0AX0 / KTP700 Basic / KTP700DP / 6AV2123-2GA03-0AX0&n..
4 200 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP900 разных модификаций
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC KTP900 разных модификаций
Наличие: Есть в наличии
Данная мембрана предназначена для ремонта панели оператора Siemens SIMATIC модели KTP900 ряда модификаций - 6AV2123-2JB03-0AX0 / 6AV2123-2TB03-0AX0 / 6AV2125-2JB03-0AX0 и других... Полная комплектация с клавиатурой кнопками и шлейфом. Мы поставляем запчасти д..
5 800 руб.
Отзывов: 1
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC OP27 разных модификаций
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC OP27 разных модификаций
Наличие: Есть в наличии
Данная мембрана предназначена для ремонта панели оператора Siemens SIMATIC модели OP27 ряда модификаций - 6AV3627-1LK00-1AX0 / 6AV3 627-1LK00-1AX0 / 6AV3627-1JK00-0AX0 / 6AV3 627-1JK00-0AX0 и других... Полная комплектация с клавиатурой кнопками и ш..
5 700 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC TP177B DP/PN 4” - 6AV6 642-0BD01-3AX0
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC TP177B DP/PN 4” - 6AV6 642-0BD01-3AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC TP 177B DP/PN 4” - 6AV6 642-0BD01-3AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6 642-0BD01-3AX0 / 6AV6642-0BD01-3AX0&n..
2 500 руб.
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Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC TP177B-4 6AV6642-0BD01-3AX0
Мембрана лицевая панель с кнопками для Siemens SIMATIC TP177B-4 6AV6642-0BD01-3AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора  Siemens SIMATIC TP177B-4 6AV6642-0BD01-3AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6642-0BD01-3AX0 / 6AV 6642-0BD01-3..
2 500 руб.
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