Тачскрины для Siemens SIMATIC панелей оператора

Самыми распространенными сериями панелей Siemens SIMATIC являются Basic и HMI Comfort.
Панели операторов серии SIMATIC Basic Panel могут использоваться для решения задач оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.
Панели операторов SIMATIC комфортной линии могут использоваться для решения широкого круга задач оперативного управления и мониторинга на локальном уровне во всех областях промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий. Поддержка расширенного набора функций человеко-машинного интерфейса позволяет использовать эти панели для организации обмена данными с другими приборами SIMATIC HMI, дистанционного обслуживания, реализации алгоритмов энергосбережения и т.д.
Мы поставляем различные запчасти для панелей оператора. В частности самой распростаненной проблемой является выход из строя тачскрин Siemens SIMATIC. Это связано с хрупкостью данной детали, и конечно неострожностью обращения.
В нашем распоряжение склад с сенсорными стеклами Siemens панелями оператора - от 3 до 15 дюймов !!!
Данный дисплей применим во многих устройствах ввода / вывода. Графической интерпритации.
На панелях оператора, в промышленном оборудовании, на станках и других устройствах различных производителей!
Модификация дисплея - Model SP14Q009
Расположение шлейф - сбоку. Длина 22см
Р..
Поставляем мембраны лицевые панели с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3,8.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6647-0AA11-3AX0 / 6AV 6647-..
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2123-2DB03-0AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2DB03-0AX0 / 6AV 2123-2DB03..
Поставляем мембраны для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC KTP400 COMFORT - 6AV2124-2DC01-0AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-2DC01-0AX0 / 6AV 2124-2DC01-0AX0 ..
Данная мембрана предназначена для ремонта панели оператора Siemens SIMATIC модели KTP900 ряда модификаций - 6AV2123-2JB03-0AX0 / 6AV2123-2TB03-0AX0 / 6AV2125-2JB03-0AX0 и других...
Полная комплектация с клавиатурой кнопками и шлейфом.
Мы поставляем запчасти д..
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC TP 177B DP/PN 4” - 6AV6 642-0BD01-3AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6 642-0BD01-3AX0 / 6AV6642-0BD01-3AX0&n..
Поставляем мембраны с кнопками для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC TP177B-4 6AV6642-0BD01-3AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6642-0BD01-3AX0 / 6AV 6642-0BD01-3..