Тачскрины для панелей Siemens SIMATIC

Сенсорные стекла или тачскрины, что одно и тоже - служат для управления всей панелью оператора Siemens SIMATIC, что в свою очередь передает управление на все подключенное оборудование промышленное и производственное.

Тачскрины панелей Siemens часто выходят из строя потому как выполнены из стеклянной подложки и сенсорной пленки. Именно поэтому они часто подвержены механическим воздействиям и попросту срескаются при небольшом ударе или давлении. Также сенсорная пленка может затираться со временем. Иногда сам сенсор просто выходит из строя, выработав свой рабочий ресурс.