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Тачскрины для панелей Siemens SIMATIC

Тачскрины для панелей Siemens SIMATIC

Сенсорные стекла или тачскрины, что одно и тоже - служат для управления всей панелью оператора Siemens SIMATIC, что в свою очередь передает управление на все подключенное оборудование промышленное и производственное.

Тачскрины панелей Siemens часто выходят из строя потому как выполнены из стеклянной подложки и сенсорной пленки. Именно поэтому они часто подвержены механическим воздействиям и попросту срескаются при небольшом ударе или давлении. Также сенсорная пленка может затираться со временем. Иногда сам сенсор просто выходит из строя, выработав свой рабочий ресурс.

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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC A5E00208772
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC A5E00208772
Наличие: Есть в наличии
сенсор специально предназначен для замены на панели оператора Siemens SIMATIC модификации A5E00208772 Сенсорное стекло Siemens SIMATIC A5E00208772 - имеет технические защитные пленки - для транспортировки и хранения. Размер сенсора = 137мм на 109мм., шлейф 120мм. Характерис..
3 200 руб.
От 2 и более по 3000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AG1124-0MC01-4AX0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AG1124-0MC01-4AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AG 1124-0MC01-4AX0 / 6AG1 124-0MC01-4AX0  / TP1200..
5 200 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2124-0MC01-0AX0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2124-0MC01-0AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-0MC01-0AX0 /  6AV2 124-0MC01-0AX0 / 6AV 212..
5 200 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2124-5MC30-0YN0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2124-5MC30-0YN0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 6AV2124-5MC30-0YN0. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2124-5MC30-0YN0 / 6AV2 124-5MC30-0YN0 ..
5 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2144-8MC10-0AA0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2144-8MC10-0AA0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2144-8MC10-0AA0 / 6AV2 144-8MC10-0AA0 / TP1200 ..
5 200 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2181-4MB00-0AX0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 - 6AV2181-4MB00-0AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2181-4MB00-0AX0 / 6AV2 181-4MB00-0AX0 / TP1200 ..
5 200 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900 - 6AG1124-0JC01-4AX0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900 - 6AG1124-0JC01-4AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AG 1124-0JC01-4AX0 / 6AG1 124-0JC01-4AX0 / TP900 /&..
5 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900 - 6AV2124-0JC01-0AX0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900 - 6AV2124-0JC01-0AX0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-0JC01-0AX0/  6AV 2124-0JC01-0AX0 / 6AV21240JC010A..
5 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI IPC677C - 6AV7890-0HE31-1AB0
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI IPC677C - 6AV7890-0HE31-1AB0
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI IPC677C 12 дюймов Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV7890-0HE31-1AB0 / 6AV 7890-0HE31-1AB0 / 6AV7 890-0HE31-1..
7 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2JB03-0AX0 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2JB03-0AX0 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2JB03-0AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2JB03-0AX0 /  6AV 2123-2JB03-0A..
5 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2TB03-0AX0 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2TB03-0AX0 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2TB03-0AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2TB03-0AX0 /  6AV 2123-2TB..
5 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2125-2JB03-0AX0 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2125-2JB03-0AX0 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2125-2JB03-0AX0 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2125-2JB03-0AX0 /  6AV 2125-2JB..
5 500 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277-8 - 6AV6 643-0CB01-1AX1
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277-8 - 6AV6 643-0CB01-1AX1
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277-8. Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6 643-0CB01-1AX1 / 6AV6643-0CB01-1AX1 / MP277-8 / 8 дюймов ..
4 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277T 8" - 6AV6 643-6CB01-0GH0 - сенсорное стекло
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277T 8" - 6AV6 643-6CB01-0GH0 - сенсорное стекло
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277T 8". Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 6643-6CB01-0GH0 / 6AV6643-6CB01-0GH0 / MP 277T-8 /&..
5 000 руб.
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Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP377-12 - 6AV6644-0AA01-2AX0 - MP 377 12
Тачскрин для панели оператора Siemens SIMATIC HMI MP377-12 - 6AV6644-0AA01-2AX0 - MP 377 12
Наличие: Есть в наличии
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора  Siemens SIMATIC HMI MP377-12 / MP 377 12 Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6644-0AA01-2AX0 / 6AV6 644-0AA01-2AX0 /&nb..
7 000 руб.
Отзывов: 1
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