Тачскрины для панелей Siemens SIMATIC

Сенсорные стекла или тачскрины, что одно и тоже - служат для управления всей панелью оператора Siemens SIMATIC, что в свою очередь передает управление на все подключенное оборудование промышленное и производственное.
Тачскрины панелей Siemensчасто выходят из строя потому как выполнены из стеклянной подложки и сенсорной пленки. Именно поэтому они часто подвержены механическим воздействиям и попросту срескаются при небольшом ударе или давлении. Также сенсорная пленка может затираться со временем. Иногда сам сенсор просто выходит из строя, выработав свой рабочий ресурс.
сенсор специально предназначен для замены на панели оператора Siemens SIMATIC модификации A5E00208772
Сенсорное стекло Siemens SIMATIC A5E00208772 - имеет технические защитные пленки - для транспортировки и хранения. Размер сенсора = 137мм на 109мм., шлейф 120мм.
Характерис..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AG 1124-0MC01-4AX0 / 6AG1 124-0MC01-4AX0 / TP1200..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-0MC01-0AX0 / 6AV2 124-0MC01-0AX0 / 6AV 212..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200 6AV2124-5MC30-0YN0.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2124-5MC30-0YN0 / 6AV2 124-5MC30-0YN0 ..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2144-8MC10-0AA0 / 6AV2 144-8MC10-0AA0 / TP1200 ..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP1200.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 2181-4MB00-0AX0 / 6AV2 181-4MB00-0AX0 / TP1200 ..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AG 1124-0JC01-4AX0 / 6AG1 124-0JC01-4AX0 / TP900 /&..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI Comfort TP900.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2124-0JC01-0AX0/ 6AV 2124-0JC01-0AX0 / 6AV21240JC010A..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI IPC677C 12 дюймов
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV7890-0HE31-1AB0 / 6AV 7890-0HE31-1AB0 / 6AV7 890-0HE31-1..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2JB03-0AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2JB03-0AX0 / 6AV 2123-2JB03-0A..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2123-2TB03-0AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2123-2TB03-0AX0 / 6AV 2123-2TB..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI KTP900 - 6AV2125-2JB03-0AX0
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV2125-2JB03-0AX0 / 6AV 2125-2JB..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277-8.
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6 643-0CB01-1AX1 / 6AV6643-0CB01-1AX1 / MP277-8 / 8 дюймов ..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI MP 277T 8".
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV 6643-6CB01-0GH0 / 6AV6643-6CB01-0GH0 / MP 277T-8 /&..
Поставляем тачскрины для оборудования панелей оператора Siemens SIMATIC HMI MP377-12 / MP 377 12
Данная модель операторской панели имеет сенсорное стекло для управления и внесения данных. Имеет парт-номер - 6AV6644-0AA01-2AX0 / 6AV6 644-0AA01-2AX0 /&nb..