Тачскрины для Beijer Electronics панелей оператора

Пульты компании Beijer позволяют разработать наглядный графический интерфейс для управления автоматизированным объектом. Пульты компании Beijer позволяют разработать наглядный графический интерфейс для управления автоматизированным объектом.

Компания Beijer Electronics одна из крупнейших поставщиков промышленной автоматики в Европе. Компания работает в области систем автоматики, систем для реализации человеко - машинных интерфейсов (HMI), в сфере промышленных коммуникаций. Операторские системы этой компании широко используются на производстве для предоставления своевременных и точных данных о состоянии оборудования и процессов, тем самым повышая производительность и увеличивая прибыли. Операторские системы Beijer Electronics включают широкий спектр операторских терминалов, а также систем на базе ПК.