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Тачскрины для Beijer Electronics панелей оператора

Тачскрины для Beijer Electronics панелей оператора

Пульты компании Beijer позволяют разработать наглядный графический интерфейс для управления автоматизированным объектом. Пульты компании Beijer позволяют разработать наглядный графический интерфейс для управления автоматизированным объектом.

Компания Beijer Electronics одна из крупнейших поставщиков промышленной автоматики в Европе. Компания работает в области систем автоматики, систем для реализации человеко - машинных интерфейсов (HMI), в сфере промышленных коммуникаций. Операторские системы этой компании широко используются на производстве для предоставления своевременных и точных данных о состоянии оборудования и процессов, тем самым повышая производительность и увеличивая прибыли. Операторские системы Beijer Electronics включают широкий спектр операторских терминалов, а также систем на базе ПК.

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Тачсркин для панели оператора Beijer Electronics Hitech HMI PWS1711 / PWS1711-STN / PWS1711-CTN
Тачсркин для панели оператора Beijer Electronics Hitech HMI PWS1711 / PWS1711-STN / PWS1711-CTN
Наличие: Есть в наличии
Сенсор имеет размер 132мм на 105мм. ..
2 700 руб.
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Тачсркин для панели оператора Beijer Electronics Hitech HMI PWS6600S-N / PWS6600S-P / PWS6600S-S
Тачсркин для панели оператора Beijer Electronics Hitech HMI PWS6600S-N / PWS6600S-P / PWS6600S-S
Наличие: Есть в наличии
сенсорный экран для ремонта панелей оператора Beijer Electronics моделей Hitech HMI модификаций PWS6600S-N / PWS6600S-P / PWS6600S-S 5,7 дюймов. 132-104 ..
3 000 руб.
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