Некоторые модели панелей оператора Siemens SIMATIC также оснащены на лицевой панели кнопками управления (клавиатурами), который встроены в пленки лицевые, тем самым образуя мембраны с клавиатурами!

Некоторые модели спереди защищены пленками специальными для защиты сенсорного стекла и панели оператора от царапин и пыли.

Передние пленки и мембраны с кнопками для панелей Siemens SIMATIC

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